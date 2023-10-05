Джимми Батлер о словах, что надо проверить «Бакс» на тамперинг: «Когда я выхожу на связь в соцсетях, для фанатов это целое событие. Они все воспринимают всерьез»

Форвард «Майами» Джимми Батлер объяснил, почему призвал проверить «Милуоки» на тамперинг после обмена Дэмиана Лилларда.

«Эй, НБА, проверьте «Милуоки» на тамперинг... Это исходит не от меня, просто я слышал об этом от кое-кого», – сказал тогда Батлер.

«Я постоянно что-то говорю в своих социальных сетях. Это забавно, потому что никто никогда не знает, чем я занимаюсь. Поэтому каждый раз, когда выхожу на связь в соцсетях, помимо игры в домино и посещения теннисных матчей, это становится большим событием.

Так что если я говорю, что нужно проверить кого-то на тамперинг, подозреваю, все воспринимают это всерьез», – объяснил лидер «Хит».

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