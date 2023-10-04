Джимми Батлер по-прежнему считает себя лучшим игроком мира

Теги Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Защитник «Майами» Джимми Батлер признался, что по-прежнему считает себя лучшим баскетболистом мира.

Батлер ранее сказал об этом в интервью Тэйлор Рукс во время финальной серии НБА. Журналистка снова задала ему этот вопрос во время медиадня команды.

«Актуальны ли те мои слова? Чертовски актуальны.

К счастью, это командная игра. И я понимаю, что для победы мне нужны товарищи по команде, и я всегда буду полагаться на своих товарищей по команде, и я всегда буду благодарен своим товарищам по команде, и я всегда буду задействовать своих товарищей по команде, чтобы у нас было как можно больше шансов на победу. Но если мы говорим о лучшем баскетболисте в мире? Один на один? Рискну предположить, что это так», – заявил Батлер.

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
норм он так пиариться, спонсоры довольны
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