Пол Джордж начал переговоры с «Клипперс» о продлении контракта

Легкий форвард « » подтвердил информацию, что он ведет переговоры с организацией по продлению контракта.

«Процесс идет, но обе стороны должны быть на одной волне, и это как раз то, с чем мы пытаемся разобраться», – сказал Джордж в разговоре с прессой.

У восьмикратного участника Матча всех звезд остался один гарантированный год в рамках действующего соглашения – на 45,6 млн долларов. У Джорджа есть опция на сезон-2024/25 в размере 48,8 млн.

За последние четыре регулярки он провел в сумме 189 матчей.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей