Пол Джордж начал переговоры с «Клипперс» о продлении контракта
Легкий форвард «Клипперс» Пол Джордж подтвердил информацию, что он ведет переговоры с организацией по продлению контракта.
«Процесс идет, но обе стороны должны быть на одной волне, и это как раз то, с чем мы пытаемся разобраться», – сказал Джордж в разговоре с прессой.
У восьмикратного участника Матча всех звезд остался один гарантированный год в рамках действующего соглашения – на 45,6 млн долларов. У Джорджа есть опция на сезон-2024/25 в размере 48,8 млн.
За последние четыре регулярки он провел в сумме 189 матчей.
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