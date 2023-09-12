Форвард « » во время записи подкаста с владельцем клуба поделился своим мнением о словах бегуна Ноа Лайлса.

Американский спринтер считает, что победители НБА не должны называться «чемпионами мира».

«Технически Ноа Лайлс прав, но мы все-таки остаемся чемпионами мира. В лиге идет борьба между лучшими из лучших, так что мы заслужили право называться чемпионами мира», – заявил Джордж.

«Это своего рода формальность. Если вы считаете, что нужно играть за свою страну и только за свою страну, чтобы стать чемпионом мира, я понимаю такой подход. Но есть еще вариант, что лучшие из лучших должны победить лучших из лучших, чтобы их назвали чемпионами мира. Если вы спросите меня, я люблю матчи на национальном уровне, потому что в них есть определенный дух, но если вас интересуют соревнования лучших из лучших, смотрите НБА», – считает Балмер.

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