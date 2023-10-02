Джимми Батлер: «Мы будем в финале и на этот раз станем чемпионами»

Лидер « » продолжает верить в успех своей команды в предстоящем сезоне.

«Знаю, на что способен я и на что способны мои парни. Мы будем в финале и на этот раз выиграем», – сказал Батлер в разговоре с прессой.

«Хит» дважды вышли в финал за последние 4 сезона, но оба раза уступили: «Лейкерс» в 2020-м (2-4) и «Денверу» (1-4).

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