Джимми Батлер: «Мы будем в финале и на этот раз станем чемпионами»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер продолжает верить в успех своей команды в предстоящем сезоне.

«Знаю, на что способен я и на что способны мои парни. Мы будем в финале и на этот раз выиграем», – сказал Батлер в разговоре с прессой.

«Хит» дважды вышли в финал НБА за последние 4 сезона, но оба раза уступили: «Лейкерс» в 2020-м (2-4) и «Денверу» (1-4).

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6 комментариев

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Tim Timson
проверьте его на .. тамперинг)
+5
0
+5
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any given sunday
Вот нравится мне его настрой. Как истинный вожак ведёт стаю
+6
-3
+3
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Лютик
Ответ Xell
Увы но в финале Майами не будет. А если выйдет получит 4—1от Лейкерс, Денвера или Финикса.
Лейкерс-то там откуда возьмутся?)
+3
0
+3
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Wero
Ответ any given sunday
Вот нравится мне его настрой. Как истинный вожак ведёт стаю
так то да, только стая поредела, к сожалению
+2
-2
0
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