Джимми Батлер: «Записал уже 45 песен в стиле кантри»

Форвард « » Джимми Батлер в интервью Rolling Stone рассказал о своей страсти к кантри-музыке и признался, что записал уже 45 песен для будущих альбомов.

«Не хочу рассказывать, с кем я записывался, потому что тогда это испортит сюрприз. Сейчас я в студии, пишу и продюсирую музыку в стиле кантри. У нас есть несколько настоящих артистов и авторов песен. Сейчас у нас, наверное, около 45 треков, и надеюсь записать еще несколько.

Альбом определенно будет. Это моя цель. Просто не знаю, когда. Дата выпуска постоянно переносится, потому что другая моя работа — баскетбол — как бы оттесняет все. Возможно, некоторые песни войдут в мой второй или третий альбом. Не терпится представить его людям», – сказал Батлер.

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