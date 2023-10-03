Джимми Батлер: «Записал уже 45 песен в стиле кантри»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер в интервью Rolling Stone рассказал о своей страсти к кантри-музыке и признался, что записал уже 45 песен для будущих альбомов.

«Не хочу рассказывать, с кем я записывался, потому что тогда это испортит сюрприз. Сейчас я в студии, пишу и продюсирую музыку в стиле кантри. У нас есть несколько настоящих артистов и авторов песен. Сейчас у нас, наверное, около 45 треков, и надеюсь записать еще несколько.

Альбом определенно будет. Это моя цель. Просто не знаю, когда. Дата выпуска постоянно переносится, потому что другая моя работа — баскетбол — как бы оттесняет все. Возможно, некоторые песни войдут в мой второй или третий альбом. Не терпится представить его людям», – сказал Батлер.

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6 комментариев

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couture39
А в стиле эмо сколько песен будет?
+4
-1
+3
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Sonder
у Дэйма в кантри любимый Try that in a small town
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Ed Monix
Кантри это абсолютно белая музыка, но если не секрет, что белые умеют делать шикарную чёрную музыку, то разве трудно чёрному делать белую музыку? Вообще без проблем.
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Квадратура Круга
кто-нибудь скажите Джимбо что это не рестлинг, здесь гиммиков нету аля Мик Фоли/Мэнкайнд и тому подобное
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Odissey ru
Это он дедушку Петю троллит по моему... На работу которого без слез под кантри уже просто не возможно смотреть...
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Александр Митраков
Ответ Ed Monix
Кантри это абсолютно белая музыка, но если не секрет, что белые умеют делать шикарную чёрную музыку, то разве трудно чёрному делать белую музыку? Вообще без проблем.
Lil Nas X уже всё показал, собственно
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