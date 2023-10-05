Эдриан Воджнаровски о Хардене и «Сиксерс»: «Обошлось без драмы. Он контактировал с партнерами и тренерами. Вопрос, пройдут ли так же второй и третий день?»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Ник Нерс Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как прошел первый день разыгрывающего Джеймса Хардена в тренировочном лагере «Филадельфии».

«Джеймс Харден приехал, переоделся, размялся и потренировался. Он общался со своими тренерами, разговаривал с руководителями команды, в общем, как и любой другой игрок, который только прибыл в лагерь.

Люди внимательно следили за тренировкой, в ожидании, как все будет выглядеть. Но мне сказали, что все обошлось без драмы.

Вопрос звучит так: «Как будет выглядеть второй день? Как будет выглядеть третий день?». Но в первый день Харден тренировался, взаимодействовал с партнерами по команде, начал общение с новым главным тренером Ником Нерсом», – сказал инсайдер.

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2 комментария

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vzi
Драму часто делают сами медиа.
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Ballboy13
Воджнаровски просто оподливился со своими инсайдами, отсебятины наговорил про Хардена, а сейчас надо какие-то оправдания придумывать
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