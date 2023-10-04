Эдриан Воджнаровски: «В лиге нет большого интереса к Джеймсу Хардену»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски объяснил, чем нынешняя ситуация с отличается от ситуации с два года назад.

«У «Сиксерс» нет варианта обмена, который позволил бы им остаться претендентом на чемпионство в этом сезоне.

Разница между ситуацией с Харденом и ситуацией с Беном Симмонсом пару лет назад в том, что для Бена Симмонса было много вариантов обмена. Их можно было оценивать. Можно было рассматривать. Команды из обеих конференций проявляли интерес к Бену Симмонсу.

Сейчас ситуация отличается. К Джеймсу Хардену нет большого интереса», – заявил Воджнаровски.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток