Эдриан Воджнаровски: «В лиге нет большого интереса к Джеймсу Хардену»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски объяснил, чем нынешняя ситуация с Джеймсом Харденом отличается от ситуации с Беном Симмонсом два года назад.
«У «Сиксерс» нет варианта обмена, который позволил бы им остаться претендентом на чемпионство в этом сезоне.
Разница между ситуацией с Харденом и ситуацией с Беном Симмонсом пару лет назад в том, что для Бена Симмонса было много вариантов обмена. Их можно было оценивать. Можно было рассматривать. Команды из обеих конференций проявляли интерес к Бену Симмонсу.
Сейчас ситуация отличается. К Джеймсу Хардену нет большого интереса», – заявил Воджнаровски.
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