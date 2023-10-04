Эдриан Воджнаровски: «В лиге нет большого интереса к Джеймсу Хардену»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Бен Симмонс Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски объяснил, чем нынешняя ситуация с Джеймсом Харденом отличается от ситуации с Беном Симмонсом два года назад.

«У «Сиксерс» нет варианта обмена, который позволил бы им остаться претендентом на чемпионство в этом сезоне.

Разница между ситуацией с Харденом и ситуацией с Беном Симмонсом пару лет назад в том, что для Бена Симмонса было много вариантов обмена. Их можно было оценивать. Можно было рассматривать. Команды из обеих конференций проявляли интерес к Бену Симмонсу.

Сейчас ситуация отличается. К Джеймсу Хардену нет большого интереса», – заявил Воджнаровски.

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3 комментария

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namankey
Ответ fhneh
Вот почему бы Майами не рискнуть? Что они теряют? Батлеру 1-2 сезона прайма осталось. Или Фила не согласна на Хирро?
Я думаю за Хардена уже сами Майами не хотят Хирро отдавать. Скорее можно представить Калеба, Лаури и пик, но даже это рискованно за Хардена
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+2
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fhneh
Вот почему бы Майами не рискнуть? Что они теряют? Батлеру 1-2 сезона прайма осталось. Или Фила не согласна на Хирро?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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