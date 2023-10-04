Джеймс Харден тренируется с «Сиксерс»

Звездный разыгрывающий участвует в тренировке «Филадельфии» в университете Колорадо Стэйт, сообщает ESPN.com.

Харден вернулся в команду на второй день тренировок под руководством нового главного тренера Ника Нерса, пропустив медиа-день в понедельник на базе команды в Камдене, штат Нью-Джерси, а также первую тренировку лагеря в университете Колорадо Стэйт.

Решение Хардена пропустить начало тренировочного лагеря было вызвано желанием перейти в «Клипперс». Клубы вели переговоры об обмене, но не пришли к соглашению.

«Сиксерс» надеются, что рано или поздно ситуация разрешится. В пятницу Хардену заплатили вторые 25 процентов его контракта, которые он должен был получить к воскресенью.

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Фото: соцсети «Филадельфии».