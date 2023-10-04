Стивен Эй Смит: «Рокетс» отменили предложение о максимальном контракте после того, как Харден заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром»
По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден упустил шанс подписать максимальный контракт с «Хьюстоном».
«Джеймс Харден на самом деле сам отговорил их подписывать максимальный контракт, потому что он пришел и сказал, что хочет снова стать лучшим бомбардиром в лиге. Име Удока и «Рокетс» ответили: «Нет, нам этого не нужно. Мы строим что-то немного другое».
Если бы он пришел и сказал правильные вещи, они бы заключили с ним максимальный контракт на четыре года. Он сам отговорил их», – заявил Смит.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
1 комментарий