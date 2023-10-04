Стивен Эй Смит: «Рокетс» отменили предложение о максимальном контракте после того, как Харден заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром»

По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден упустил шанс подписать максимальный контракт с « ».

« на самом деле сам отговорил их подписывать максимальный контракт, потому что он пришел и сказал, что хочет снова стать лучшим бомбардиром в лиге. и «Рокетс» ответили: «Нет, нам этого не нужно. Мы строим что-то немного другое».

Если бы он пришел и сказал правильные вещи, они бы заключили с ним максимальный контракт на четыре года. Он сам отговорил их», – заявил Смит.

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