Стивен Эй Смит: «Рокетс» отменили предложение о максимальном контракте после того, как Харден заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром»

Теги Хьюстон Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден Стивен Эй Смит Баскетбол

По словам телеведущего ESPN Стивена Эй Смита, разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден упустил шанс подписать максимальный контракт с «Хьюстоном».

«Джеймс Харден на самом деле сам отговорил их подписывать максимальный контракт, потому что он пришел и сказал, что хочет снова стать лучшим бомбардиром в лиге. Име Удока и «Рокетс» ответили: «Нет, нам этого не нужно. Мы строим что-то немного другое».

Если бы он пришел и сказал правильные вещи, они бы заключили с ним максимальный контракт на четыре года. Он сам отговорил их», – заявил Смит.

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1 комментарий

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МЗ
Чушь. О Рокетс с маркетинговой точки зрения уже забыли. Харден- это хайлайты здесь и сейчас. В этом ПО два из 10 суперхайлайта с победой в матче были от него. Стивен- просто говорящий рот.
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