Звездный разыгрывающий не намерен всерьез возвращаться в состав «Филадельфии», сообщает журналист The Athletic Сэм Эмик со ссылкой на источники.

В понедельник Харден не явился на медиа-день «Сиксерс», но сообщается, что во вторник вечером игрок прибыл в Колорадо для участия в тренировочном лагере команды.

По словам источников, Харден продолжает злиться за президента «Филадельфии» и может покинуть команду в любой момент. «Сиксерс» не намерены обменивать Хардена, если это уменьшит их шансы на участие в плей-офф в этом сезоне.

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