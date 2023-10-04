Джеймс Харден прибыл в Колорадо для участия в тренировочном лагере «Сиксерс»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден прибыл в Колорадо во вторник вечером, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Ожидается, что уже в среду игрок присоединится к «Сиксерс» в тренировочном лагере в университете Колорадо Стэйт.

В понедельник Харден не явился на медиа-день, поскольку продолжает добиваться обмена в «Клипперс». Сообщалось, что Харден находился в Хьюстоне, и «Сиксерс» могут начать применять против него штрафные санкции.

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4 комментария

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Pafi
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lopek
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Дмитрий Кутузов
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