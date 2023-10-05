Джимми Батлер – Максу Струсу: «Все это веселье, только чтобы проиграть нам»
Лидер «Майами» Джимми Батлер в соцсетях подшутил над своим бывшим партнером по команде Максом Струсом, который теперь будет выступать за «Кливленд».
Струс выложил фото с тренировки и написал: «Было весело. Работаем».
«Все это веселье, только чтобы проиграть нам», – отреагировал Батлер.
«И я тоже скучаю», – написал Струс в ответ.
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