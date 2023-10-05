Джимми Батлер – Максу Струсу: «Все это веселье, только чтобы проиграть нам»

Лидер « » в соцсетях подшутил над своим бывшим партнером по команде , который теперь будет выступать за « ».

Струс выложил фото с тренировки и написал: «Было весело. Работаем».

«Все это веселье, только чтобы проиграть нам», – отреагировал Батлер.

«И я тоже скучаю», – написал Струс в ответ.

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