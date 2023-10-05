Джимми Батлер – Максу Струсу: «Все это веселье, только чтобы проиграть нам»

Теги Кливленд Майами НБА Джимми Батлер Макс Струс Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер в соцсетях подшутил над своим бывшим партнером по команде Максом Струсом, который теперь будет выступать за «Кливленд».

Струс выложил фото с тренировки и написал: «Было весело. Работаем».

«Все это веселье, только чтобы проиграть нам», – отреагировал Батлер.

«И я тоже скучаю», – написал Струс в ответ.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Медиадень НБА создан для Джимми Батлера. Новый сезон начинается с женской прически, накрашенных ногтей и проколотых губ, ноздрей и бровей

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий