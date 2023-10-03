Игроки «Майами» чувствовали себя неловко из-за образа Джимми Батлера во время медиа-дня
Главный редактор Grind City Media Майкл Уоллес рассказал о реакции игроков «Майами» на новый образ Джимми Батлера, в котором тот пришел на медиа-день.
«98,9% игроков «Майами» чувствовали себя крайне неловко из-за того, что сделал вчера Джимми Батлер. Это противоречит культуре «Майами Хит» и тому, за что они выступают», – сказал Уоллес.
Батлер предстал перед журналистами в образе эмо. Форвард сделал пирсинг, накрасил ногти и сменил прическу.
«Это мой Хэллоуин», – произнес Батлер во время фотосессии.
«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Женщины, которые охотятся на игроков, давно стали частью НБА
Интересно что это такая за культура, вроде как там равенство у всех?
В чем конфуз-то?