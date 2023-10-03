Игроки «Майами» чувствовали себя неловко из-за образа Джимми Батлера во время медиа-дня

Главный редактор Grind City Media Майкл Уоллес рассказал о реакции игроков «Майами» на новый образ , в котором тот пришел на медиа-день.

«98,9% игроков «Майами» чувствовали себя крайне неловко из-за того, что сделал вчера Джимми Батлер. Это противоречит культуре «Майами Хит» и тому, за что они выступают», – сказал Уоллес.

Батлер предстал перед журналистами в образе эмо. Форвард сделал пирсинг, накрасил ногти и сменил прическу.

«Это мой Хэллоуин», – произнес Батлер во время фотосессии.

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