Игроки «Майами» чувствовали себя неловко из-за образа Джимми Батлера во время медиа-дня

Теги Майами НБА фото Джимми Батлер Баскетбол

Главный редактор Grind City Media Майкл Уоллес рассказал о реакции игроков «Майами» на новый образ Джимми Батлера, в котором тот пришел на медиа-день.

«98,9% игроков «Майами» чувствовали себя крайне неловко из-за того, что сделал вчера Джимми Батлер. Это противоречит культуре «Майами Хит» и тому, за что они выступают», – сказал Уоллес.

Батлер предстал перед журналистами в образе эмо. Форвард сделал пирсинг, накрасил ногти и сменил прическу.

«Это мой Хэллоуин», – произнес Батлер во время фотосессии.

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12 комментариев

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МЗ
Hey-ya. Outcast
+14
0
+14
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Санни Хилл
Весь баскетбольный интернет говорит об этом больше, чем о трейде Лилларда. По-моему, Джимбо сделал всё отлично)
+13
-1
+12
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Михаил Опякин
Ну подурковал парень, чего напряглись?
+12
-1
+11
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Костя Кот
особенно это было видно по Бэму
+2
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AEZAKMI228
джимбе можно, если бы это сделал какой нибудь ролевик по типу калеба тогда да, кринжанули бы мощно
+1
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The_Enot
"Это противоречит культуре «Майами Хит» и тому, за что они выступают"
Интересно что это такая за культура, вроде как там равенство у всех?
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Валерий Нистратов
Черт, в этой свободе самовыражения и терпимости ноги поломать себе можно. Т.е. был бы образ трансгендера, то все были бы в восторге и поддержали? А эмо чем-то не подошли? Они же вполне себе похожи. Ну еще на "эти" смахивает.
В чем конфуз-то?
+1
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icey_punk
Ответ The_Enot
"Это противоречит культуре «Майами Хит» и тому, за что они выступают" Интересно что это такая за культура, вроде как там равенство у всех?
традиционная культура, флорида это республиканский штат вроде
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Никита Давыдов
Ответ Валерий Нистратов
Черт, в этой свободе самовыражения и терпимости ноги поломать себе можно. Т.е. был бы образ трансгендера, то все были бы в восторге и поддержали? А эмо чем-то не подошли? Они же вполне себе похожи. Ну еще на "эти" смахивает. В чем конфуз-то?
Ты анимешник?
0
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