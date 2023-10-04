Согласно опросу генеральных менеджеров Евролиги, «Реал» и «Олимпиакос» – фавориты сезона, Вальтер Тавареш – главный претендент на MVP

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Барселона Реал Милан Факундо Кампаццо Эди Тавареш Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Издание BasketNews опубликовало вторую часть результатов ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов Евролиги.

По мнению функционеров, главными фаворитами предстоящего сезона являются «Реал» и «Олимпиакос». За них проголосовали 38,5 и 30,8 процентов генменеджеров соответственно. На третьем месте – «Монако» (15,4%).

Почти все генеральные менеджеры (92,3%) считают, что «Реал» выйдет в «Финал четырех» Евролиги. «Олимпиакос» и «Монако» получили 53,8% голосов. Далее в списке идут «Милан» (46,2%), «Маккаби» (38,5%), «Барселона» и «Фенербахче» (по 30,8%).

Главным претендентом на награду MVP, по мнению генменеджеров, будет Вальтер Тавареш («Реал») – 30,8%. Майк Джеймс («Монако») и Факундо Кампаццо («Реал») получили по 15,4% голосов.

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1 комментарий

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corazón blanco
Да и этот сезон Мадрид начал очень сильно, но конечно держать весь сезон такой игровой тонус и форму крайне сложно. Но было бы шикарно, если бы Мадрид смог защитить свой титул.
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