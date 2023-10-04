Согласно опросу генеральных менеджеров Евролиги, «Реал» и «Олимпиакос» – фавориты сезона, Вальтер Тавареш – главный претендент на MVP

Издание BasketNews опубликовало вторую часть результатов ежегодного опроса генеральных менеджеров клубов .

По мнению функционеров, главными фаворитами предстоящего сезона являются «Реал» и « ». За них проголосовали 38,5 и 30,8 процентов генменеджеров соответственно. На третьем месте – «Монако» (15,4%).

Почти все генеральные менеджеры (92,3%) считают, что «Реал» выйдет в «Финал четырех» Евролиги. «Олимпиакос» и «Монако» получили 53,8% голосов. Далее в списке идут «Милан» (46,2%), « » (38,5%), « » и « » (по 30,8%).

Главным претендентом на награду MVP, по мнению генменеджеров, будет Вальтер Тавареш («Реал») – 30,8%. Майк Джеймс («Монако») и Факундо Кампаццо («Реал») получили по 15,4% голосов.

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