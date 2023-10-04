Бывший главный тренер « » Душко Вуйошевич рассказал, что Богдан Богданович потерял кубок победителей -1991/92, поэтому в музее белградского клуба хранится копия трофея.

«Когда я вернулся из ЦСКА в «Партизан», мы поехали на какой-то турнир. Кажется, это была Фуэнлабрада. Мы везли с собой кубок Евролиги, завоеванный в 1992 году, и должен был отвечать за него. По-моему, это произошло в аэропорту Франкфурта. В какой-то момент Богданович подходит ко мне и говорит: «Я потерял кубок».

Вы не представляете, что игроки умудряются делать в этих аэропортах. Особенно если они там дремлют в этих креслах. Один встает, идет не в ту сторону, и все идут за ним.

Я не стал сразу говорить руководству клуба. Думал, что есть шанс найти кубок. Позвонил друзьям со связями в Германии, чтобы они поискали. Я хотел защитить Богдана», – рассказал Вуйошевич.

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