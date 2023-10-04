Костас Слукас о критике после перехода в «Панатинаикос»: «Мне плевать»

Греческий разыгрывающий заявил, что ему плевать на критику, которая обрушилась на него после перехода из « » в « ».

«Моя приоритетная задача в любой команде — усердно работать и совершенствоваться, даже в 33 года. Я хочу становиться лучше и показывать лучшее, на что я способен, чтобы помогать своей команде. Те, кто читает газеты, не знают, что произошло. Президент и тренер знают, что произошло.

Я решил перейти в «Панатинаикос» на следующие несколько лет и отдать все силы этой команде. Я хочу говорить действиями, а не перед камерами. Это мой ответ всем, кто меня критикует.

Извините, если я звучу высокомерно, но мне плевать, что люди нападают на меня и что-то говорят мне. Я стараюсь выполнять свою работу. Меня волнует только мнение моей жены, семьи, друзей и партнеров по команде. Только они влияют на меня. Каждый выполняет свою работу, и я тоже», – сказал Слукас.

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