Костас Слукас о критике после перехода в «Панатинаикос»: «Мне плевать»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Баскетбол

Греческий разыгрывающий Костас Слукас заявил, что ему плевать на критику, которая обрушилась на него после перехода из «Олимпиакоса» в «Панатинаикос».

«Моя приоритетная задача в любой команде — усердно работать и совершенствоваться, даже в 33 года. Я хочу становиться лучше и показывать лучшее, на что я способен, чтобы помогать своей команде. Те, кто читает газеты, не знают, что произошло. Президент и тренер знают, что произошло.

Я решил перейти в «Панатинаикос» на следующие несколько лет и отдать все силы этой команде. Я хочу говорить действиями, а не перед камерами. Это мой ответ всем, кто меня критикует.

Извините, если я звучу высокомерно, но мне плевать, что люди нападают на меня и что-то говорят мне. Я стараюсь выполнять свою работу. Меня волнует только мнение моей жены, семьи, друзей и партнеров по команде. Только они влияют на меня. Каждый выполняет свою работу, и я тоже», – сказал Слукас.

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