Согласно опросу генеральных менеджеров Евролиги, Факундо Кампаццо – лучшее подписание межсезонья, Уолтер Тавареш следующим уедет в НБА

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Реал Костас Слукас Факундо Кампаццо Эди Тавареш Баскетбол

Издание BasketNews провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов Евролиги. Функционеры поделились своими мыслями о межсезонье, перспективах лиги на будущее и прогнозах на сезон-2023/24.

Факундо Кампаццо получил наибольшее количество голосов (23,1%) в номинации «Лучшее подписание межсезонья». «Реал» заключил с 32-летним разыгрывающим четырехлетний контракт. За Костаса Слукаса, который перешел из «Олимпиакоса» в «Панатинаикос», проголосовали 15,4% генменеджеров.

46% процентов опрошенных функционеров считают, что «Панатинаикос» лучше всех провел межсезонье. На втором месте с 23 процентами голосов оказалась «Црвена Звезда».

Самыми креативными подписаниями стали переходы Кембы Уокера в «Монако» и Слукаса в «Панатинаикос». Оба получили по 15,4% голосов.

53,8% опрошенных назвали центрового «Реала» Уолтера Тавареша игроком, который следующим уедет в НБА. На втором месте находится Джеймс Ннаджи из «Барселоны» с 15% голосов.

Также Тавареш набрал наибольшее количество голосов (46,2%) при вопросе «Вокруг какого игрока вы бы строили свою команду?». Примечательно, что ближайшим преследователем Тавареша стал его партнер по команде Кампаццо (15,4%).

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