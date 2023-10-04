Согласно опросу генеральных менеджеров Евролиги, Факундо Кампаццо – лучшее подписание межсезонья, Уолтер Тавареш следующим уедет в НБА

Издание BasketNews провело ежегодный опрос генеральных менеджеров клубов . Функционеры поделились своими мыслями о межсезонье, перспективах лиги на будущее и прогнозах на сезон-2023/24.

получил наибольшее количество голосов (23,1%) в номинации «Лучшее подписание межсезонья». « » заключил с 32-летним разыгрывающим четырехлетний контракт. За Костаса Слукаса, который перешел из «Олимпиакоса» в « », проголосовали 15,4% генменеджеров.

46% процентов опрошенных функционеров считают, что «Панатинаикос» лучше всех провел межсезонье. На втором месте с 23 процентами голосов оказалась «Црвена Звезда».

Самыми креативными подписаниями стали переходы Кембы Уокера в «Монако» и в «Панатинаикос». Оба получили по 15,4% голосов.

53,8% опрошенных назвали центрового «Реала» Уолтера Тавареша игроком, который следующим уедет в НБА. На втором месте находится Джеймс Ннаджи из «Барселоны» с 15% голосов.

Также Тавареш набрал наибольшее количество голосов (46,2%) при вопросе «Вокруг какого игрока вы бы строили свою команду?». Примечательно, что ближайшим преследователем Тавареша стал его партнер по команде Кампаццо (15,4%).

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют