12 октября «Милан» проведет церемонию в честь Луиджи Датоме
Итальянский «Милан» объявил, что 12 октября клуб проведет церемонию в честь Луиджи Датоме.
Чемпион Евролиги 2017 года завершил карьеру после чемпионата мира-2023, на котором 35-летний форвард выступал за сборную Италии.
Церемония состоится во время матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», первого матча, который пройдет на Медиоланум Форуме.
Датоме провел в составе «Милана» последние три года карьеры. В составе «Милана» он дважды стал чемпионом Италии (2022, 2023) и дважды обладателем Кубка Италии (2021, 2022).
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