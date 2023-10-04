12 октября «Милан» проведет церемонию в честь Луиджи Датоме

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив чемпионат Италии Милан Луиджи Датоме Баскетбол

Итальянский «Милан» объявил, что 12 октября клуб проведет церемонию в честь Луиджи Датоме.

Чемпион Евролиги 2017 года завершил карьеру после чемпионата мира-2023, на котором 35-летний форвард выступал за сборную Италии.

Церемония состоится во время матча Евролиги против «Маккаби Тель-Авив», первого матча, который пройдет на Медиоланум Форуме.

Датоме провел в составе «Милана» последние три года карьеры. В составе «Милана» он дважды стал чемпионом Италии (2022, 2023) и дважды обладателем Кубка Италии (2021, 2022).

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