Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски описал мотивации сторон в напряженной ситуации между Джеймсом Харденом и его нынешним клубом «Филадельфией».

Харден ранее запросил обмен и не явился на медиадень команды.

«Харден пытается создать дискомфорт для «Сиксерс». Он хочет создать настолько неудобную ситуацию, что те решат, что лучше избавиться от него и совершить обмен. Но в самом клубе рассчитывают переждать все это и получить лучшую версию , рано или поздно.

Позиция «Сиксерс» оставалась неизменной: на данном этапе мы не видим сделку, которая бы нас удовлетворяла и принесла бы требуемые активы для усиления состава», – заявил Воджнаровски.

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