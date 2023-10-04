Эдриан Воджнаровски: «Харден пытается создать дискомфорт для «Сиксерс», чтобы его обменяли»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски описал мотивации сторон в напряженной ситуации между Джеймсом Харденом и его нынешним клубом «Филадельфией».

Харден ранее запросил обмен и не явился на медиадень команды.

«Харден пытается создать дискомфорт для «Сиксерс». Он хочет создать настолько неудобную ситуацию, что те решат, что лучше избавиться от него и совершить обмен. Но в самом клубе рассчитывают переждать все это и получить лучшую версию Джеймса Хардена, рано или поздно.

Позиция «Сиксерс» оставалась неизменной: на данном этапе мы не видим сделку, которая бы нас удовлетворяла и принесла бы требуемые активы для усиления состава», – заявил Воджнаровски.

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2 комментария

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artem-lstik@mail.ru
ну правильно, сказали штраф за неявку, но не сказали, что штраф за явку с весом 200 кг и подстрекательство сокомандников зайти в кфс до, после и во время тренировки)
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Левая рука Хардена
Пасаны, поверьте мне, все не так однозначно😀
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