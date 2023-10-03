Патрик Беверли о Джеймсе Хардене: «Примем его с распростертыми объятиями»

Разыгрывающий «Филадельфии» прокомментировал новость о том, что сегодня прибудет в Колорадо и присоединится к тренировочному лагерю «Сиксерс».

«Я рад. Я продолжаю повторять: трудно заменить или получить что-то похожее на Джеймса Хардена.

Да, черт возьми, мы примем его с распростертыми объятиями. Конечно, то, что происходит между игроками и фронт-офисом, вне нашей власти. Но что касается партнеров по команде, да, черт возьми, нам не терпится увидеть его», – сказал Беверли.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»