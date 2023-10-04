Кайл Лаури об ужесточении правил за симуляцию: «Я не симулирую»
Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури отреагировал на ужесточение правил НБА за симуляцию.
С нового сезона попавшийся на флопе баскетболист будет наказываться техническим замечанием.
«Меня это не волнует. Я не симулирую», – считает Лаури.
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