Разыгрывающий « » отреагировал на ужесточение правил НБА за симуляцию.

С нового сезона попавшийся на флопе баскетболист будет наказываться техническим замечанием.

«Меня это не волнует. Я не симулирую», – считает Лаури.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

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