Кайл Лаури об ужесточении правил за симуляцию: «Я не симулирую»

Теги Кайл Лаури Майами НБА судьи довление Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури отреагировал на ужесточение правил НБА за симуляцию.

С нового сезона попавшийся на флопе баскетболист будет наказываться техническим замечанием.

«Меня это не волнует. Я не симулирую», – считает Лаури.

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1 комментарий

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kolyan#15
Крис Пол: «Я тоже»
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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