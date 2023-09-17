Чонси Биллапс и Кайл Лаури были замечены на матче студенческого американского футбола

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Имя Лаури фигурирует в слухах по возможному обмену лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Хит».

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