Чонси Биллапс и Кайл Лаури были замечены на матче студенческого американского футбола
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури посетили матч студенческого американского футбола между «Колорадо Баффалос» и «Колорадо Стэйт».
Имя Лаури фигурирует в слухах по возможному обмену лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Хит».
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