Чонси Биллапс и Кайл Лаури были замечены на матче студенческого американского футбола

Теги Чонси Биллапс Кайл Лаури Майами Портленд НБА университет Колорадо Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури посетили матч студенческого американского футбола между «Колорадо Баффалос» и «Колорадо Стэйт».

Имя Лаури фигурирует в слухах по возможному обмену лидера «Блэйзерс» Дэмиана Лилларда. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Хит».

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1 комментарий

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namankey
Пока Кронин ломается, Чонси готовится
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