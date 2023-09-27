В НБА растет мнение, что Дэмиан Лиллард все же будет обменян в «Майами» (Майкл Гранже)

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Данкан Робинсон Тайлер Хирро Баскетбол

Представители НБА начинают склоняться к мнению, что звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард все же будет обменян в «Майами».

Об этом сообщил обозреватель SportsNet Майкл Гранже.

«В НБА растет общее мнение, что Лиллард будет обменян в «Майами», – информирует Гранже.

Ранее появилась информация, что в борьбу за Лилларда включился «Торонто», который стал главным претендентом на запросившего обмен игрока.

По слухам, «Хит» предлагают за Лилларда Тайлера Хирро, два пика первого раунда (2028 и 2030) и еще одного игрока для схождения по зарплатам (Кайл Лаури или Данкан Робинсон).

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5 комментариев

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bear7904
Ну объективно Торонто и игроков больше хороших может дать и пиков больше двух....
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mr.snooker
окажется он там или нет, но теперь все звёзды будут просить «no-trade clause» в новые контракты, а команды будут лучше оценивать риски
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Tim Timson
выглядеть будет примерно так, что Кронин ответит, мы обменяли его на мешок пыльный пустой, из уважения к его заслугам в организации)
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namankey
Ну такой пакет даже мне кажется слишком маленьким. Хотя бы Хакез тут должен быть, а то и вместе с Йовичем.
Интересно что ценность Робинсона, после этого плей-офф, похоже уже не отрицательная.
Ну и совершенно непонятно что третьи команды дают за Хирро
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Sofron1985
Ответ bear7904
Ну объективно Торонто и игроков больше хороших может дать и пиков больше двух....
Могут конечно! Просто так! Только Лиллард в Торонто играть не будет! 🤣🤣
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