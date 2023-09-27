Представители НБА начинают склоняться к мнению, что звездный разыгрывающий « » все же будет обменян в « ».

Об этом сообщил обозреватель SportsNet Майкл Гранже.

«В НБА растет общее мнение, что Лиллард будет обменян в «Майами», – информирует Гранже.

Ранее появилась информация, что в борьбу за Лилларда включился «Торонто», который стал главным претендентом на запросившего обмен игрока.

По слухам, «Хит» предлагают за Лилларда Тайлера Хирро, два пика первого раунда (2028 и 2030) и еще одного игрока для схождения по зарплатам ( или ).

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