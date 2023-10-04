Кайл Лаури рассчитывает вернуться в стартовую пятерку «Хит» в новом сезоне

Теги Кайл Лаури Майами НБА Эрик Споэльстра Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Кайл Лаури признался, что рассчитывает вернуться в стартовую пятерку команды в новом сезоне.

По ходу минувшего чемпионата Лаури пропустил один месяц из-за травмы и уступил место в основе Гэйбу Винсенту, который летом перешел в «Лейкерс». Тогда 37-летний Кайл принял роль запасного, но сейчас хочет снова быть в старте.

«Не думаю, что буду выходить со скамейки. Я сделаю все, чтобы команда побеждала, но не думаю, что буду выходить со скамейки.

Споэльстра? Нет, мы еще не говорили с ним об этом. Но с учетом того, как я работаю, рассчитываю быть в старте в этом сезоне», – сказал Лаури.

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра отреагировал.

«Мне нравится настрой Кайла. Он важная составляющая того, что мы хотим делать», – отметил тренер.

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2 комментария

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Ужратый Гусениц
Сегодня была новость что Клэй будет защищаться против четверок, Лаури судя по массе в Хит будет выходить в старте как раз на позиции мощного форварда
+2
0
+2
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Sergi Barjuan
оптимист
0
0
0
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