Джинни Басс о трештоке Майкла Мэлоуна: «Он не пытался оскорбить «Лейкерс». Понимаю их эмоции»

Владелица « » Джинни Басс рассказала о своей реакции на шутки главного тренера « » о калифорнийской команде и ее лидере .

«Ну что тут поделаешь? Я знаю эмоции, которые они испытывали. Наш бывший тренер Пэт Райли был известен тем, что постоянно придумывал что-то, чтобы мотивировать команду. Если это то, что пытался сделать тренер Мэлоун, то я полностью это понимаю. Мы много раз испытывали подобные эмоции в нашей организации.

Я не увидела в этом злого умысла или попытки оскорбить нас. Удачи им», – сказала Басс.

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