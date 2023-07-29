Джинни Басс о трештоке Майкла Мэлоуна: «Он не пытался оскорбить «Лейкерс». Понимаю их эмоции»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Джинни Басс Майкл Мэлоун Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс рассказала о своей реакции на шутки главного тренера «Денвера» Майкла Мэлоуна о калифорнийской команде и ее лидере Леброне Джеймсе.

«Ну что тут поделаешь? Я знаю эмоции, которые они испытывали. Наш бывший тренер Пэт Райли был известен тем, что постоянно придумывал что-то, чтобы мотивировать команду. Если это то, что пытался сделать тренер Мэлоун, то я полностью это понимаю. Мы много раз испытывали подобные эмоции в нашей организации.

Я не увидела в этом злого умысла или попытки оскорбить нас. Удачи им», – сказала Басс.

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2 комментария

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Stephan Carrypenko
Хорошо ответила. «Мы много раз испытывали это чувство))»
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Первый глор Кливленда
Одной фразой заткнула выскочку)
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