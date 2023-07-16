Кайл Кузма считает «Лейкерс»-2020 самой сильной чемпионской командой за последние 4 года

Форвард «Вашингтона» согласился с мнением болельщика в соцсети, что « »-2019/20 – самая сильная чемпионская команда за последние четыре сезона.

«Я не шучу, «Лейкерс» на уровень выше всех этих команд.

Они даже до седьмого матча не дотянут против пикового , на позиции разыгрывающего и лучшей защиты из всех перечисленных здесь команд.

Кузма, Дуайт, Колдуэлл-Поуп, Карузо, Дэнни Грин, Рондо, да даже Маркифф Моррис???» – написал юзер, приложив картинку.

Кузма ответил на пост одним эмодзи: «💯»

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