Кайл Кузма считает «Лейкерс»-2020 самой сильной чемпионской командой за последние 4 года

Теги Леброн Джеймс Денвер Голден Стэйт Лейкерс Милуоки НБА Энтони Дэвис Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма согласился с мнением болельщика в соцсети, что «Лейкерс»-2019/20 – самая сильная чемпионская команда за последние четыре сезона.

«Я не шучу, «Лейкерс» на уровень выше всех этих команд.

Они даже до седьмого матча не дотянут против пикового Энтони Дэвиса, Брона на позиции разыгрывающего и лучшей защиты из всех перечисленных здесь команд.

Кузма, Дуайт, Колдуэлл-Поуп, Карузо, Дэнни Грин, Рондо, да даже Маркифф Моррис???» – написал юзер, приложив картинку.

Кузма ответил на пост одним эмодзи: «💯»

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6 комментариев

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gfif13
Немудрено - за тех Лейкерс играл сам Кузьма...
+8
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Игорь Ерин
Похоже , краска для волос ядовитой оказалась ... Вместе с волосами и мозги " в голубой цвет" окрасились ...
+3
-1
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AEZAKMI228
Ответ Артур Артур
Милуоки>Наггетс>ГСВ>Лейкерс
лол
они -49 летели бруклину во втором матче
буквально чудом прошли нетс
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Igbin
Деандре Джордан уверен, что никто не сравнится с Наггетс 2022/23, а Джордан Нвора выбирает Бакс 2020/21.
0
0
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Никола Тесла
ЛАЛ 2020 : Самый сильный чемпион в пузыре. Вроде как звездочку все ставят возле этого чемпионства. Остальные выигрывали в обычных условиях. Не сравнишь. Но в целом спорить с Кузмой смысла нет, слишком субъективно. Да и потом, он волосы красит и с Кардашьян дружит.
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