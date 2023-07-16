Кайл Кузма считает «Лейкерс»-2020 самой сильной чемпионской командой за последние 4 года
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма согласился с мнением болельщика в соцсети, что «Лейкерс»-2019/20 – самая сильная чемпионская команда за последние четыре сезона.
«Я не шучу, «Лейкерс» на уровень выше всех этих команд.
Они даже до седьмого матча не дотянут против пикового Энтони Дэвиса, Брона на позиции разыгрывающего и лучшей защиты из всех перечисленных здесь команд.
Кузма, Дуайт, Колдуэлл-Поуп, Карузо, Дэнни Грин, Рондо, да даже Маркифф Моррис???» – написал юзер, приложив картинку.
Кузма ответил на пост одним эмодзи: «💯»
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