Ник Райт поставил трио «Лейкерс» с Остином Ривзом выше трио «Санз» Букер – Дюрэнт – Бил

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Эксперт баскетбола Ник Райт составил пятерку лучших трио современной НБА.

Райт поставил трио «Лейкерс» Леброн Джеймс – Энтони Дэвис – Остин Ривз выше звездного трио «Финикса» Девин Букер – Кевин Дюрэнт – Брэдли Бил.

Коллеги попытались оспорить сам факт того, что Джеймс, Дэвис и Ривз составляют трио, но Ник Райт был непреклонен.

Топ-5 лучших трио НБА по версии Ника Райта:

1. «Денвер»: Никола ЙокичДжамал МюррэйАарон Гордон

2. «Майами» (с условием перехода Дэмиана Лилларда): Джимми Батлер – Лиллард – Бэм Адебайо

3. «Милуоки»: Яннис Адетокумбо – Крис Миддлтон – Дрю Холидэй

4. «Лейкерс»: Леброн Джеймс – Энтони Дэвис – Остин Ривз

5. «Финикса»: Девин Букер – Кевин Дюрэнт – Брэдли Бил.

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5 комментариев

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Дориан Грей_333
Эти все трио - условны, в них нет трёх суперзвезд на пике, как в ГСВ с Дюрантом, например, а просто трое сильнейших игроков одной команды, и, самое забавное, что эти трио сложно как-то ранжировать, в отличие от дуэтов. Тут больше переменных, можно сказать. Все сильны, все приносили и будут приносить своим командам огромную пользу. Да и ещё можно добавить: трио ГСВ, Тэйтум-Браун-Порзи, Эмбиид-Харден-Макси... Они тоже сильны.
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Stranfio
При условии что Ривз останется в ЛАЛ)))
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Mr.BadGuy
"Коллеги попытались оспорить сам факт того, что Джеймс, Дэвис и Ривз составляют трио", журналисты больше не верят в деда и хрусталя?
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Epicman
Он походу не в себе.
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rolliewizza
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