Ник Райт поставил трио «Лейкерс» с Остином Ривзом выше трио «Санз» Букер – Дюрэнт – Бил

Эксперт баскетбола Ник Райт составил пятерку лучших трио современной .

Райт поставил трио « » Леброн Джеймс – Энтони Дэвис – Остин Ривз выше звездного трио «Финикса» Девин Букер – Кевин Дюрэнт – Брэдли Бил.

Коллеги попытались оспорить сам факт того, что Джеймс, Дэвис и Ривз составляют трио, но Ник Райт был непреклонен.

Топ-5 лучших трио НБА по версии Ника Райта:

1. «Денвер»: – –

2. «Майами» (с условием перехода Дэмиана Лилларда): Джимми Батлер – Лиллард – Бэм Адебайо

3. «Милуоки»: Яннис Адетокумбо – Крис Миддлтон – Дрю Холидэй

4. «Лейкерс»: Леброн Джеймс – Энтони Дэвис – Остин Ривз

5. «Финикса»: Девин Букер – Кевин Дюрэнт – Брэдли Бил.

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