Ник Райт поставил трио «Лейкерс» с Остином Ривзом выше трио «Санз» Букер – Дюрэнт – Бил
Эксперт баскетбола Ник Райт составил пятерку лучших трио современной НБА.
Райт поставил трио «Лейкерс» Леброн Джеймс – Энтони Дэвис – Остин Ривз выше звездного трио «Финикса» Девин Букер – Кевин Дюрэнт – Брэдли Бил.
Коллеги попытались оспорить сам факт того, что Джеймс, Дэвис и Ривз составляют трио, но Ник Райт был непреклонен.
Топ-5 лучших трио НБА по версии Ника Райта:
1. «Денвер»: Никола Йокич – Джамал Мюррэй – Аарон Гордон
2. «Майами» (с условием перехода Дэмиана Лилларда): Джимми Батлер – Лиллард – Бэм Адебайо
3. «Милуоки»: Яннис Адетокумбо – Крис Миддлтон – Дрю Холидэй
4. «Лейкерс»: Леброн Джеймс – Энтони Дэвис – Остин Ривз
5. «Финикса»: Девин Букер – Кевин Дюрэнт – Брэдли Бил.
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