Разыгрывающий « » заявил, что планирует восстановиться от травмы колена и возобновить карьеру.

Болл не играл в с 14 января 2022 года.

«Я определенно планирую снова играть в баскетбол. После третьей операции все идет хорошо, осложнений нет. Так что стараюсь не вешать нос и работать.

Мне всего 25. Раз все так случилось, значит, на то есть какая-то причина. Такое от меня не зависит – быть здоровым или получить травму. Просто это случилось, это часть моей карьеры. Стараюсь сохранять позитив», – сказал Болл.

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