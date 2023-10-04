Лонзо Болл: «Планирую снова играть в баскетбол. Мне всего 25»
Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл заявил, что планирует восстановиться от травмы колена и возобновить карьеру.
Болл не играл в НБА с 14 января 2022 года.
«Я определенно планирую снова играть в баскетбол. После третьей операции все идет хорошо, осложнений нет. Так что стараюсь не вешать нос и работать.
Мне всего 25. Раз все так случилось, значит, на то есть какая-то причина. Такое от меня не зависит – быть здоровым или получить травму. Просто это случилось, это часть моей карьеры. Стараюсь сохранять позитив», – сказал Болл.
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