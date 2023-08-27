Лонзо Болл: «В ближайшем будущем обязательно вернусь на площадку»

Разыгрывающий « » заявил, что обязательно вернется на площадку и упомянул эксперта ESPN Стивена Эй Смита, который ранее сказал, что Болл вряд ли «когда-либо будет прежним».

«Я снова буду играть.

Мне плевать на то, что говорят. У Стивена Эй Смита большая аудитория, но я не одобряю, когда люди публикуют подобные фейковые новости, особенно люди с таким авторитетом.

Что касается меня, я знаю, что мне нужно делать, чтобы вернуться. Я просто делаю то, что должен делать, каждый день. Работаю шаг за шагом и не заглядываю далеко вперед. Я знаю, что в ближайшем будущем обязательно вернусь на площадку», – сказал Болл.

Болл пропустит сезон-2023/24 из-за проблем с коленом.

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