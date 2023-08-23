Стивен Эй Смит – Лонзо Боллу: «Бро, ты не здоров»

Теги Чикаго НБА Лонзо Болл Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на видео Лонзо Болла, в котором разыгрывающий «Буллс» показал, что может подниматься со стула, опираясь только на левую ногу.

«Ты в самом деле сидишь на стуле у бассейна и думаешь, что способность вставать и садиться делает тебе здоровым? Как это связано с бегом от одного конца площадки до другого в течение 30-35 минут? Да ладно тебе, бро. Ты не здоров», – сказал Смит.

Ранее Смит заявил, что Болл вряд ли «когда-либо будет прежним», и что, согласно его источникам, защитник «Буллс» с трудом «встает из сидячего положения» из-за проблем с левым коленом.

Болл записал видео в качестве опровержения слов Смита.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

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3 комментария

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armageddon123456
Господи, Смиту бы заткнуться на сутки двое хотя бы... (Да, это его работа, но как же он подбешивают...)
+6
0
+6
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Кирилл
Сначала говорить что Лонзо с трудом поднимается со стула, а потом начать что-то говорить про бег по площадке при травме, которую никто не опровергал и официально заявили о ней )

В этом весь Смит: накинуть, а потом слиться )
+3
0
+3
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БУГАЙ
смит придурок какой-то
0
0
0
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