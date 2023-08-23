Стивен Эй Смит – Лонзо Боллу: «Бро, ты не здоров»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на видео , в котором разыгрывающий «Буллс» показал, что может подниматься со стула, опираясь только на левую ногу.

«Ты в самом деле сидишь на стуле у бассейна и думаешь, что способность вставать и садиться делает тебе здоровым? Как это связано с бегом от одного конца площадки до другого в течение 30-35 минут? Да ладно тебе, бро. Ты не здоров», – сказал Смит.

Ранее Смит заявил, что Болл вряд ли «когда-либо будет прежним», и что, согласно его источникам, защитник «Буллс» с трудом «встает из сидячего положения» из-за проблем с левым коленом.

Болл записал видео в качестве опровержения слов Смита.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение