Стивен Эй Смит – Лонзо Боллу: «Бро, ты не здоров»
Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на видео Лонзо Болла, в котором разыгрывающий «Буллс» показал, что может подниматься со стула, опираясь только на левую ногу.
«Ты в самом деле сидишь на стуле у бассейна и думаешь, что способность вставать и садиться делает тебе здоровым? Как это связано с бегом от одного конца площадки до другого в течение 30-35 минут? Да ладно тебе, бро. Ты не здоров», – сказал Смит.
Ранее Смит заявил, что Болл вряд ли «когда-либо будет прежним», и что, согласно его источникам, защитник «Буллс» с трудом «встает из сидячего положения» из-за проблем с левым коленом.
Болл записал видео в качестве опровержения слов Смита.
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
В этом весь Смит: накинуть, а потом слиться )