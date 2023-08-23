«Назови свои источники». Лонзо Болл записал видео для Стивена Эй Смита, который заявил, что игрок «Буллс» не может встать со стула

Телеведущий Стивен Эй Смит во вторник во время эфира сделал тревожный прогноз по поводу будущего в НБА, предположив, что 25-летний игрок « » вряд ли «когда-либо будет прежним».

По словам Смита, его источники сообщили ему, что Болл даже с трудом «встает из сидячего положения» из-за проблем с левым коленом, которые преследуют баскетболиста «Буллс» на протяжении карьеры.

Болл в ответ записал видео, на котором несколько раз поднимается со стула на одной лишь левой ноге.

«Стивен Эй, назови свои источники, брат? Пожалуйста, скажи мне, кто твои источники. Давай же, мужик. Да ладно, чувак, тебе пора перестать трепаться. И ведь ты мне действительно нравишься, приятель! Я тебе плохо знаю, но ты мне нравишься. Я вернусь, чувак», – произнес Лонзо.

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