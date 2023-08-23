«Назови свои источники». Лонзо Болл записал видео для Стивена Эй Смита, который заявил, что игрок «Буллс» не может встать со стула
Телеведущий Стивен Эй Смит во вторник во время эфира сделал тревожный прогноз по поводу будущего Лонзо Болла в НБА, предположив, что 25-летний игрок «Чикаго» вряд ли «когда-либо будет прежним».
По словам Смита, его источники сообщили ему, что Болл даже с трудом «встает из сидячего положения» из-за проблем с левым коленом, которые преследуют баскетболиста «Буллс» на протяжении карьеры.
Болл в ответ записал видео, на котором несколько раз поднимается со стула на одной лишь левой ноге.
«Стивен Эй, назови свои источники, брат? Пожалуйста, скажи мне, кто твои источники. Давай же, мужик. Да ладно, чувак, тебе пора перестать трепаться. И ведь ты мне действительно нравишься, приятель! Я тебе плохо знаю, но ты мне нравишься. Я вернусь, чувак», – произнес Лонзо.
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Лично у меня Лонзо с момента прихода в лигу вызывал симпатию. Пацан, в отличии от своего папаши, за косяки ответил, лишнего не болтал, спокойно делал свою работу, смиренно принимал критику и работал над собой. Тот же Ламело кажется более талантливым, но менее профессиональным игроком, про среднего брата и сказать нечего. Кажется, что Лонзо уже не светит играть хоть сколько нибудь значимую роль даже в европейской команде, но искренне желаю ему ещё постучать мячом