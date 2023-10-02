Келли Убре о переходе в «Филадельфию»: «Я пришел из команд, где у них нет надежды. Нулевая вера в успех во всем городе»

Теги Шарлотт Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре рад присоединиться к команде с чемпионскими амбициями.

«Эта команда стабильно побеждает каждый год. Верно? Болельщики хотят, чтобы они выигрывали еще больше, но я пришел из команд, где у них нет надежды. Нулевая вера в успех во всем городе, и это совсем не то.

Поэтому я благодарен болельщикам за то, что они так строги к команде», – сказал Убре на пресс-конференции.

В составе «Шарлотт» Убре набирал в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора передачи при 43% с игры и 32% из-за дуги. До этого Убре выступал за «Голден Стэйт», «Финикс» и «Вашингтон».

За кем из россиян следить после ухода Шведа

Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

«Обычно изучаю три книги одновременно, чтобы не зацикливаться на одном и том же». Димитрис Итудис – снова в Москве

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serginn
Так усердно лизнул новую команду, что от натуги обо##ал старые. Ну где мозг?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mibX
Ответ serginn
Так усердно лизнул новую команду, что от натуги обо##ал старые. Ну где мозг?
Мозг и Келли Убре - какой-то оксюморон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Скорее на Убре нет надежд у команд, которые хотят далеко пройти в плове
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий