Келли Убре о переходе в «Филадельфию»: «Я пришел из команд, где у них нет надежды. Нулевая вера в успех во всем городе»

Форвард «Филадельфии» рад присоединиться к команде с чемпионскими амбициями.

«Эта команда стабильно побеждает каждый год. Верно? Болельщики хотят, чтобы они выигрывали еще больше, но я пришел из команд, где у них нет надежды. Нулевая вера в успех во всем городе, и это совсем не то.

Поэтому я благодарен болельщикам за то, что они так строги к команде», – сказал Убре на пресс-конференции.

В составе « » Убре набирал в среднем 20,3 очка и 5,2 подбора передачи при 43% с игры и 32% из-за дуги. До этого Убре выступал за «Голден Стэйт», «Финикс» и «Вашингтон».

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