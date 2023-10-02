Джеймс Харден деактивировал аккаунт в соцсети

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден деактивировал аккаунт в Instagram*, заметили болельщики.

Харден не приехал на медиадень «Сиксерс». Ожидается, что организация примет меры штрафными санкциями в отношении MVP-2018.

Фото: cоцсети обозревателя «Филадельфии» Шона Барнарда

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ. Решением суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

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3 комментария

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namankey
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Tim Timson
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kern-dll
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