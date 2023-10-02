«Филадельфия» ожидает, что Харден вернется в команду и сделает это «болезненно» для организации
Руководитель команды НБА считает, что разыгрывающий Джеймс Харден попытается «подпортить» ситуацию для «Филадельфии», и организация к этому готова, рассказал журналист Джаред Гринберг.
«Пока неясно, какими будут дальнейшие действия Хардена... Один высокопоставленный руководитель команды НБА сказал, что «Сиксерс» не будут удивлены, более того, они ожидают, что Харден появится в какой-то момент и сделает это «болезненно» для организации», – сказал Гринберг в эфире NBA TV.
Харден не явился на медиадень. «Сиксерс» могут начать применять против него штрафные санкции.
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