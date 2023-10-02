«Филадельфия» ожидает, что Харден вернется в команду и сделает это «болезненно» для организации

Руководитель команды НБА считает, что разыгрывающий попытается «подпортить» ситуацию для «Филадельфии», и организация к этому готова, рассказал журналист Джаред Гринберг.

«Пока неясно, какими будут дальнейшие действия Хардена... Один высокопоставленный руководитель команды сказал, что «Сиксерс» не будут удивлены, более того, они ожидают, что Харден появится в какой-то момент и сделает это «болезненно» для организации», – сказал Гринберг в эфире NBA TV.

Харден не явился на медиадень. «Сиксерс» могут начать применять против него штрафные санкции.

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