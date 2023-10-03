Джеймс Харден сегодня прибудет в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» во вторник не тренировался с командой в университете Колорадо Стэйт, но ожидается, что уже сегодня игрок прибудет в Колорадо, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В понедельник Харден не явился на медиа-день, поскольку продолжает добиваться обмена в «Клипперс». Сообщается, что Харден был в Хьюстоне. «Сиксерс» могут начать применять против него штрафные санкции.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»