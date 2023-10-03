Джеймс Харден сегодня прибудет в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден во вторник не тренировался с командой в университете Колорадо Стэйт, но ожидается, что уже сегодня игрок прибудет в Колорадо, чтобы присоединиться к тренировочному лагерю, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В понедельник Харден не явился на медиа-день, поскольку продолжает добиваться обмена в «Клипперс». Сообщается, что Харден был в Хьюстоне. «Сиксерс» могут начать применять против него штрафные санкции.

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4 комментария

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bear7904
Что ж ты , фраер, сдал назад)
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+4
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OlegTs
Неужели одумался? Ну и славно. Худой мир лучше доброй ссоры.
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zjwjx8zk6y
«Да не из-за денег это…» - прокомментировал Харден
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mibX
Ответ OlegTs
Неужели одумался? Ну и славно. Худой мир лучше доброй ссоры.
Худой мир лучше толстого Хардена: посмотрим в каком состоянии приедет и как будет себя вести.
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