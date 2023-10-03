Остин Ривз: «Чувствую себя очень комфортно на позиции разыгрывающего»

Теги Лейкерс НБА Остин Ривз Баскетбол

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз заявил о готовности брать на себя обязанности разыгрывающего в предстоящем сезоне.

«Чувствую себя очень комфортно на позиции разыгрывающего.

Разыгрывающий – это, по сути, позиция, на которой я играл всю свою жизнь до университета, а затем, очевидно, последние пару лет. Но мне кажется, что это умение никогда не пропадет», – сказал Ривз.

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1 комментарий

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Ed Monix
По идее разыгрывающий должен быть самым умным игроком в команде. Остин уж точно не тупорез, думает быстро, даже слишком быстро... для соперников. Никогда не забуду, как он развёл Диллона Брукса на евростепе. Это было превосходство в скорости мышления. Брукс был после этого каким-то потерянным. Даже Леброн потом сразу же пытался повторить за Ривзом этот трюк, уж слишком круто получилось. И как-то поутихли нелепости про то, что Карусо это goat. Карусо будто исчез, хотя играет всё так же классно. Но Ривз не просто не хуже, чем Карусо, а гораздо эффективнее. И атлетизм у него вполне себе. Бегает и прыгает на уровне.
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