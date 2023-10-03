Остин Ривз: «Чувствую себя очень комфортно на позиции разыгрывающего»

Атакующий защитник « » заявил о готовности брать на себя обязанности разыгрывающего в предстоящем сезоне.

«Чувствую себя очень комфортно на позиции разыгрывающего.

Разыгрывающий – это, по сути, позиция, на которой я играл всю свою жизнь до университета, а затем, очевидно, последние пару лет. Но мне кажется, что это умение никогда не пропадет», – сказал Ривз.

Межсезонье НБА-2023 – уникальное. Звезд меняют чаще обычного, а причина – новые правила, которые еще не действуют