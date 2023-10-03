Звездный форвард « » во время медиадня калифорнийцев заявил, что считает лидером команды Энтони Дэвиса.

« – лицо «Лейкерс», лицо клуба. Посмотрите на все эти выведенные из обращения номера легенд в нашем тренировочном комплексе, на всех этих великих, что бывали здесь. Эй Ди – один из них.

Продление контракта с Дэвисом в межсезонье? Я был очень рад и невероятно горд. Очень круто, что он получил это продление и продолжит быть частью клуба на протяжении многих лет. Было удовольствием играть рядом с ним, надеюсь, нам удастся сделать что-то хорошее», – заявил Джеймс.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?