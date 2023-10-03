Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис – лицо «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время медиадня калифорнийцев заявил, что считает лидером команды Энтони Дэвиса.

«Энтони Дэвис – лицо «Лейкерс», лицо клуба. Посмотрите на все эти выведенные из обращения номера легенд в нашем тренировочном комплексе, на всех этих великих, что бывали здесь. Эй Ди – один из них.

Продление контракта с Дэвисом в межсезонье? Я был очень рад и невероятно горд. Очень круто, что он получил это продление и продолжит быть частью клуба на протяжении многих лет. Было удовольствием играть рядом с ним, надеюсь, нам удастся сделать что-то хорошее», – заявил Джеймс.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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4 комментария

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Jesse Boy
скорее, бровь Лейкерс
+6
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+6
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Without Meaning
Ответ Jesse Boy
скорее, бровь Лейкерс
Вот хорошо сказал, не в бровь, а в глаз прям
+3
0
+3
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Максим Максимов
Дэвиса продлили уже? Я что-то пропустил?
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Ilovethisgame77
Ему абонемент в больничке продлили на этот сезон?
0
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