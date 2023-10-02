Звездный разыгрывающий « » во время общения с журналистом составил Топ-5 из известных и популярных городов НБА.

Услышав название города, словенец присваивал ему позицию в пятерке, не зная, какой будет в списке следующим.

На 1-м месте в итоге оказался . Далее следуют Лос-Анджелес, Нью-Йорк, и .

Среди болельщиков НБА сразу же начались активные обсуждения по поводу того, что Дончич может в будущем перейти в «Хит» или какой-то из лос-анджелесских клубов.

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