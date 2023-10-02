Лука Дончич составил Топ-5 из известных городов НБА. На 1-м месте оказался Майами
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время общения с журналистом составил Топ-5 из известных и популярных городов НБА.
Услышав название города, словенец присваивал ему позицию в пятерке, не зная, какой будет в списке следующим.
На 1-м месте в итоге оказался Майами. Далее следуют Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Бостон.
Среди болельщиков НБА сразу же начались активные обсуждения по поводу того, что Дончич может в будущем перейти в «Хит» или какой-то из лос-анджелесских клубов.
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