Лука Дончич составил Топ-5 из известных городов НБА. На 1-м месте оказался Майами

Теги Бостон Чикаго Даллас Клипперс Лейкерс Майами НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время общения с журналистом составил Топ-5 из известных и популярных городов НБА.

Услышав название города, словенец присваивал ему позицию в пятерке, не зная, какой будет в списке следующим.

На 1-м месте в итоге оказался Майами. Далее следуют Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго и Бостон.

Среди болельщиков НБА сразу же начались активные обсуждения по поводу того, что Дончич может в будущем перейти в «Хит» или какой-то из лос-анджелесских клубов.

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3 комментария

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Tim Timson
какие только утешительные игры не устраивают в Майами)
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vzi
Обычный выбор известных городов. :)
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AEZAKMI228
Господи лука ты хоть нас не кидай 🙏🏻🙏🏻 Дай бог чтобы в 2026 к нам перешел
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