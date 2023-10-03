Энтони Дэвис: «В каждом сезоне ставлю перед собой цель отыграть 82 матча»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что настраивается провести все 82 матча регулярного чемпионата.

В минувшем сезоне Дэвис пропустил 26 игр из-за травмы стопы.

«Я чувствую себя хорошо, с телом все хорошо. В каждом сезоне ставлю перед собой цель отыграть 82 матча.

Этим летом не делал ничего такого, что бы отличалось от привычной рутины. Немного отдохнул. Потом вернулся в зал и подготовился к возвращению. Ничего нового. Всегда хочется выходить в каждом матче и помогать команде побеждать. Особенно с моей ролью, ведь я знаю, что являюсь важной частью этой команды. Когда я на площадке, это помогает нам», – заявил Дэвис.

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2 комментария

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Никита Скорняков
Немного не точно сказал: "с тех пор, как начали штрафовать за пропуск игр, стал ставить цель провести все 82 игры"
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Timur Gabdullin
Может начать с менее глобальных целей? Ну хотя бы 70 матчей. Я могу ошибаться но мне кажется он один или два раза за карьеру провел больше 70 и было это ещё в НОП.
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