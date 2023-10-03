Форвард « » заявил, что настраивается провести все 82 матча регулярного чемпионата.

В минувшем сезоне Дэвис пропустил 26 игр из-за травмы стопы.

«Я чувствую себя хорошо, с телом все хорошо. В каждом сезоне ставлю перед собой цель отыграть 82 матча.

Этим летом не делал ничего такого, что бы отличалось от привычной рутины. Немного отдохнул. Потом вернулся в зал и подготовился к возвращению. Ничего нового. Всегда хочется выходить в каждом матче и помогать команде побеждать. Особенно с моей ролью, ведь я знаю, что являюсь важной частью этой команды. Когда я на площадке, это помогает нам», – заявил Дэвис.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?