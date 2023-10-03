Дрэймонд Грин: «Если вы видели, как играет Крис Пол, то вы знаете, какой он засранец»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции высказался о новом партнере по команде Крисе Поле.
«Я совсем не знал Криса, не считая того, что я играл против него. Если вы когда-нибудь видели, как играет Крис, вы знаете, какой он засранец. То же самое можно сказать обо мне», – сказал Грин.
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