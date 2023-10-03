Дрэймонд Грин: «Если вы видели, как играет Крис Пол, то вы знаете, какой он засранец»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время пресс-конференции высказался о новом партнере по команде Крисе Поле.

«Я совсем не знал Криса, не считая того, что я играл против него. Если вы когда-нибудь видели, как играет Крис, вы знаете, какой он засранец. То же самое можно сказать обо мне», – сказал Грин.

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2 комментария

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Вадим flanec
Два засранца в Уорриорз? Это перебор))
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Jazzzz
«Голден Стэйт Мазафакас» прям набирается.
Нужны еще братья Моррисы и Дилон Брукс.
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