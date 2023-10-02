Стеф Карри: «Хочу быть в составе сборной США на Олимпиаде в Париже»

Разыгрывающий « » и 4-кратный чемпион НБА Стефен Карри готов представлять США на Олимпиаде-2024 в Париже.

До этого Карри выступал лишь на чемпионатах мира: золото в 2010-м в Турции и золото 2014-м в Испании.

«Хочу играть. Я еще никогда не был на Олимпиаде... Определенно хочу быть в команде», – приводит слова Карри журналистка ESPN Кендра Эндрюс.

Ранее Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт также выразили намерение представлять свою страну.

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