Крис Пол о том, будет ли он выходить в старте: «Я уже выходил со скамейки на Олимпиаде в 2008 году. Делаю все для победы»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол в преддверии тренировочного лагеря ответил на вопрос, насколько для него важен факт того, что он выходит в стартовом составе команды.

У Пола непрерывная серия из 18 сезонов и 1214 матчей, в каждом из которых он выходил в стартовой пятерке.

«В 2008 году я уже выходил со скамейки на Олимпиаде. Все, кто меня знает, понимают, что я делаю все для победы», – сказал Пол во время пресс-конференции.

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3 комментария

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LBJ236
Хорош Пол, не стал вставать в позу, это мудрое решение
+6
0
+6
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Swaker
Ответ LBJ236
Хорош Пол, не стал вставать в позу, это мудрое решение
Согласен, но серия, конечно, мощная у него
+2
0
+2
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banderos
Его тогда Кидд по делу подмял
0
0
0
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