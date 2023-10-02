Крис Пол о том, будет ли он выходить в старте: «Я уже выходил со скамейки на Олимпиаде в 2008 году. Делаю все для победы»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол в преддверии тренировочного лагеря ответил на вопрос, насколько для него важен факт того, что он выходит в стартовом составе команды.
У Пола непрерывная серия из 18 сезонов и 1214 матчей, в каждом из которых он выходил в стартовой пятерке.
«В 2008 году я уже выходил со скамейки на Олимпиаде. Все, кто меня знает, понимают, что я делаю все для победы», – сказал Пол во время пресс-конференции.
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