Крис Пол о том, будет ли он выходить в старте: «Я уже выходил со скамейки на Олимпиаде в 2008 году. Делаю все для победы»

Разыгрывающий « » в преддверии тренировочного лагеря ответил на вопрос, насколько для него важен факт того, что он выходит в стартовом составе команды.

У Пола непрерывная серия из 18 сезонов и 1214 матчей, в каждом из которых он выходил в стартовой пятерке.

«В 2008 году я уже выходил со скамейки на Олимпиаде. Все, кто меня знает, понимают, что я делаю все для победы», – сказал Пол во время пресс-конференции.

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