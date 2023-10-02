У Дрэймонда Грина растяжение латеральной связки голеностопа. Повторное обследование будет через две недели

Теги Голден Стэйт НБА Кори Джозеф Дрэймонд Грин Баскетбол

У форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина диагностировано растяжение латеральной связки голеностопа левой ноги, сообщает команда журналистка ESPN Кендра Эндрюс со ссылкой на команду.

Грин пройдет повторное обследование через две недели.

У разыгрывающего Кори Джозефа – растяжение поясничного отдела спины, он также пройдет повторное обследование через две недели.

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2 комментария

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ecopromo
Еще регулярка не началась
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armageddon123456
Ответ ecopromo
Еще регулярка не началась
Да что там регулярка... предсезонка ещё не началась. А первым сломался не Дэвис. Удивительные нынче времена
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