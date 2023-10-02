У Дрэймонда Грина растяжение латеральной связки голеностопа. Повторное обследование будет через две недели

У форварда « » диагностировано растяжение латеральной связки голеностопа левой ноги, сообщает команда журналистка ESPN Кендра Эндрюс со ссылкой на команду.

Грин пройдет повторное обследование через две недели.

У разыгрывающего – растяжение поясничного отдела спины, он также пройдет повторное обследование через две недели.

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