У Дрэймонда Грина растяжение латеральной связки голеностопа. Повторное обследование будет через две недели
У форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина диагностировано растяжение латеральной связки голеностопа левой ноги, сообщает команда журналистка ESPN Кендра Эндрюс со ссылкой на команду.
Грин пройдет повторное обследование через две недели.
У разыгрывающего Кори Джозефа – растяжение поясничного отдела спины, он также пройдет повторное обследование через две недели.
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