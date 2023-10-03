Виктор Вембаньяма набрал от 4 до 7 кг за межсезонье
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о том, что с момента переезда в Сан-Антонио после драфта-2023 набрал от 4 до 7 кг.
«После того, как перебрался в Сан-Антонио, набрал от 4 до 7 килограммов. Стараюсь на этом пока остановиться, не набирать много слишком быстро. Мы на правильном пути.
Как я уже говорил, мое физическое состояние никогда еще не было таким хорошим, как сейчас. Все в порядке», – заявил француз.
Ранее было заявлено, что вес 222-сантиметрового Вембаньямы составляет 95 кг.
Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было
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