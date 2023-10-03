Виктор Вембаньяма набрал от 4 до 7 кг за межсезонье

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма рассказал о том, что с момента переезда в Сан-Антонио после драфта-2023 набрал от 4 до 7 кг.

«После того, как перебрался в Сан-Антонио, набрал от 4 до 7 килограммов. Стараюсь на этом пока остановиться, не набирать много слишком быстро. Мы на правильном пути.

Как я уже говорил, мое физическое состояние никогда еще не было таким хорошим, как сейчас. Все в порядке», – заявил француз.

Ранее было заявлено, что вес 222-сантиметрового Вембаньямы составляет 95 кг.

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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11 комментариев

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Алексей Виноградов
слабак, я 7 за неделю набирал в Турции! ;-)
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Сергей Пузанков
А сколько см набрал не говорят?
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Tim Timson
лишь бы ноги выдерживали)
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Диетолог Зайона Уильямсона
Зайон гордится тобой, Виктор!
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lexakarabut
вино Поповича делает своё дело
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Донован хозяин НБА
Виктора стали хорошо кормить в СА?
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semargl12
26.10 будет маст си Сан-Антонио - Даллас
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Mit_Sam
Какая-то дичь с простой арифметикой. Это прокурор может запрашивать от 4-х до 7-ми). А тут надо из веса Вембаньямы октябрьского вычесть вес Вембаньяны, когда он Бритне леща отвешивал по приезду. И озвучить фанатам точную цифру )
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omega pepega
Сан-Антонио нужно Хардена подписывать, будет ментором по набору массы
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Timur Gabdullin
Зайон: Пфф могу набрать столько за день.
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