Бывший игрок НБА Ральф Сэмпсон оценил перспективы 1-го номера драфта-2023 из « ».

«Я видел Вембаньяму не так много и в режиме онлайн, но мне очень хочется посмотреть на него лично. Мне кажется, он очень талантлив. Надеюсь лишь, он выдержит нагрузки НБА...

Вембаньяма оказался в компании , и , ему повезло. Они помогут ему», – заявил Ральф Сэмпсон.

222-сантиметрового Вембаньяму периодически сравнивают с Сэмпсоном (224 см). Экс-центровой становился лучшим новичком НБА и четыре раза участвовал в Матче всех звезд.

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