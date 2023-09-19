Ральф Сэмпсон: «Вембаньяма очень талантлив. Надеюсь, он выдержит нагрузки НБА»
Бывший игрок НБА Ральф Сэмпсон оценил перспективы 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио».
«Я видел Вембаньяму не так много и в режиме онлайн, но мне очень хочется посмотреть на него лично. Мне кажется, он очень талантлив. Надеюсь лишь, он выдержит нагрузки НБА...
Вембаньяма оказался в компании Грегга Поповича, Тима Данкана и Дэвида Робинсона, ему повезло. Они помогут ему», – заявил Ральф Сэмпсон.
222-сантиметрового Вембаньяму периодически сравнивают с Сэмпсоном (224 см). Экс-центровой становился лучшим новичком НБА и четыре раза участвовал в Матче всех звезд.
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