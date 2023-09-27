Свингмен «Лейкерс» признался, что во время межсезонья задумывался о том, насколько хорошо мог бы взаимодействовать с 1-м номером драфта-2023 из « ».

«Сперс» считались претендентами на Ривза, который имел статус ограниченно свободного агента, но в итоге « » сохранили игрока.

«Ходили разные слухи, так что мысли о нашем возможном взаимодействии проносились в моей голове.

Честно говоря, я не представлял себе такой сценарий, что «Лейкерс» не повторяют сделанное мне предложение. Они четко дали понять, что повторят и сохранят меня. Я немного думал о другом варианте, но в конечном итоге все равно хотел остаться в Лос-Анджелесе.

О Вембаньяме много говорят, у него большой потенциал. Было интересно представить, как это могло бы работать», – рассказал Ривз.

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