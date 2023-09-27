Остин Ривз: «В межсезонье задумывался о возможном дуэте с Вембаньямой»

Теги Лейкерс Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Остин Ривз Баскетбол

Свингмен «Лейкерс» Остин Ривз признался, что во время межсезонья задумывался о том, насколько хорошо мог бы взаимодействовать с 1-м номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой из «Сан-Антонио».

«Сперс» считались претендентами на Ривза, который имел статус ограниченно свободного агента, но в итоге «Лейкерс» сохранили игрока.

«Ходили разные слухи, так что мысли о нашем возможном взаимодействии проносились в моей голове.

Честно говоря, я не представлял себе такой сценарий, что «Лейкерс» не повторяют сделанное мне предложение. Они четко дали понять, что повторят и сохранят меня. Я немного думал о другом варианте, но в конечном итоге все равно хотел остаться в Лос-Анджелесе.

О Вембаньяме много говорят, у него большой потенциал. Было интересно представить, как это могло бы работать», – рассказал Ривз.

«Зенит» взял Суперкубок, «Локо» за лето еще прибавил. Последний смотр сил перед сезоном завершен

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Чай в двоем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий