Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма из « » рассказал, какие задачи ставит перед собой на уровне клуба и сборных.

«Успешное выступление на Олимпийских играх стало бы отличной историей. Не будет никакой другой цели, кроме золота. Я, конечно, буду участвовать.

Смотрел чемпионат мира, и результат французской сборной меня очень разочаровал. Однако я не беспокоюсь. Это не отменяет возможности того, что мы добьемся чего-то большого в в следующем году.

Дебют в НБА? Идеальным стартом был бы плей-офф в первом же сезоне. А в остальном… самое лучшее – вообще не знать. Надеюсь, события приятно удивят меня. Ни для кого не секрет, что выиграть титул – сложно. Но я терпелив и знаю, что это произойдет. Отсутствие победы в первые несколько сезонов вовсе не является препятствием для того, чтобы стать членом Зала славы или выиграть чемпионат пять лет спустя», – сказал 19-летний француз.

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»