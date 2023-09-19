Виктор Вембаньяма о дебюте в НБА: «Идеальным стартом был бы плей-офф в первом же сезоне»

Теги Сан-Антонио сборная Франции НБА Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» рассказал, какие задачи ставит перед собой на уровне клуба и сборных.

«Успешное выступление на Олимпийских играх стало бы отличной историей. Не будет никакой другой цели, кроме золота. Я, конечно, буду участвовать.

Смотрел чемпионат мира, и результат французской сборной меня очень разочаровал. Однако я не беспокоюсь. Это не отменяет возможности того, что мы добьемся чего-то большого в Париже в следующем году.

Дебют в НБА? Идеальным стартом был бы плей-офф в первом же сезоне. А в остальном… самое лучшее – вообще не знать. Надеюсь, события приятно удивят меня. Ни для кого не секрет, что выиграть титул – сложно. Но я терпелив и знаю, что это произойдет. Отсутствие победы в первые несколько сезонов вовсе не является препятствием для того, чтобы стать членом Зала славы или выиграть чемпионат пять лет спустя», – сказал 19-летний француз.

А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»

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2 комментария

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Soap74
идеальный старт был у Дарко Миличича. Лет через 5 баскетбольное коммьюнити на полном серьёзе будет обсуждать "проклятье Бритни Спирс ", которое мешает тощему стать чемпионом 😁
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Ryan T.
Идеальный старт, Витя, будет если тебя не сломают в первые 5 игр.
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