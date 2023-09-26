провел опрос 15 представителей НБА (скауты, тренеры, менеджеры). Их попросили назвать имя игрока, который через 5 лет будет главной звездой лиги.

Большая часть опрошенных считают, что этот статус будет иметь разыгрывающий « » .

Результаты опроса:

Лука Дончич, «Даллас» (6 голосов)

Энтони Эдвардс, « » (3 голоса)

Никола Йокич, « » (2 голоса)

Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» (2 голоса)

Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» (1 голос)

Джейсон Тейтум, «Бостон» (1 голос).

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