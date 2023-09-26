Большая часть опрошенных ESPN представителей лиги считают, что Лука Дончич будет ведущим игроком НБА через 5 лет

Теги рейтинги Бостон Даллас Денвер Миннесота Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити ESPN Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Энтони Эдвардс Виктор Вембаньяма Баскетбол

ESPN провел опрос 15 представителей НБА (скауты, тренеры, менеджеры). Их попросили назвать имя игрока, который через 5 лет будет главной звездой лиги.

Большая часть опрошенных считают, что этот статус будет иметь разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич.

Результаты опроса:

Лука Дончич, «Даллас» (6 голосов)

Энтони Эдвардс, «Миннесота» (3 голоса)

Никола Йокич, «Денвер» (2 голоса)

Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» (2 голоса)

Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» (1 голос)

Джейсон Тейтум, «Бостон» (1 голос).

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6 комментариев

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Moddard
Последние сезоны однотипные в этом плане, каждый сезон его видят главной звездой в будущем, каждый сезон он лидер по вероятности получения МВП, каждый сезон он играет мощно, но каждый раз есть игрок поярче. А так и прайм проходит
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NikolayOss
Несколько лет назад бОльшая часть представителей лиги сказала, что самый лучший среди игроков вокруг которого стоит начинать создавать команду это Карл Энтони Таунс.
С тех пор не воспринимаю серьёзно подобные топы.
+2
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NastyNay
Как этот статус определяется? А сейчас кто на первом месте?
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Camp_Nou
Человек, который перед самым драфтом говорил, что готов оставить баскетбол, если его позовут в НФЛ, (мотивирую это тем, что там можно делать неуважительные вещи и танцевать, а в НБА за это штрафуют), стал главной баскетбольной надежной США. 🤓
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banderos
Ответ Camp_Nou
Человек, который перед самым драфтом говорил, что готов оставить баскетбол, если его позовут в НФЛ, (мотивирую это тем, что там можно делать неуважительные вещи и танцевать, а в НБА за это штрафуют), стал главной баскетбольной надежной США. 🤓
это кто?
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Camp_Nou
Ответ banderos
это кто?
https://www.sports.ru/basketball/1091104823-entoni-edvards-esli-by-menya-pozvali-v-nfl-ya-by-srazu-ostavil-basketb.html?ysclid=ln0rbtnwpi455034048
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