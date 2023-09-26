Большая часть опрошенных ESPN представителей лиги считают, что Лука Дончич будет ведущим игроком НБА через 5 лет
ESPN провел опрос 15 представителей НБА (скауты, тренеры, менеджеры). Их попросили назвать имя игрока, который через 5 лет будет главной звездой лиги.
Большая часть опрошенных считают, что этот статус будет иметь разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич.
Результаты опроса:
Лука Дончич, «Даллас» (6 голосов)
Энтони Эдвардс, «Миннесота» (3 голоса)
Никола Йокич, «Денвер» (2 голоса)
Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» (2 голоса)
Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» (1 голос)
Джейсон Тейтум, «Бостон» (1 голос).
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