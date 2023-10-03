Яннис Адетокумбо: «Если мы побеждаем, то я хочу оставаться в «Бакс» до конца карьеры»
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что предан команде и готов играть за нее до конца карьеры.
Грек не станет продлевать контракт в этом году, но, по его словам, это вовсе не означает, что он собирается покинуть клуб.
«Если мы побеждаем, то я хочу оставаться в «Бакс» до конца карьеры. Я привержен этой команде», – сказал Яннис.
Следующим летом 2-кратный MVP сможет подписать с «Бакс» контракт на 4 года и 233 миллиона долларов.
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