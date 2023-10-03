Яннис Адетокумбо: «Если мы побеждаем, то я хочу оставаться в «Бакс» до конца карьеры»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что предан команде и готов играть за нее до конца карьеры.

Грек не станет продлевать контракт в этом году, но, по его словам, это вовсе не означает, что он собирается покинуть клуб.

«Если мы побеждаем, то я хочу оставаться в «Бакс» до конца карьеры. Я привержен этой команде», – сказал Яннис.

Следующим летом 2-кратный MVP сможет подписать с «Бакс» контракт на 4 года и 233 миллиона долларов.

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7 комментариев

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Igbin
Яннис освоился в роли шантажиста.
+7
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Daishi
Я там, где победа, а где не победа, я не там. (c) греческий философ и мыслитель Гематоген
+6
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G-Funk
Ответ headmaster
Какая удобная позиция. Если побеждаем, я верен клубу. Если нет, то готов уйти. Верность это все же другое
Дейм ему объяснит, хотя погодите…
+3
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+3
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headmaster
Какая удобная позиция. Если побеждаем, я верен клубу. Если нет, то готов уйти.

Верность это все же другое
+2
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Биомеханоид
А если иногда проигрываем?
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Forza Ferrari 2007!
Ответ headmaster
Какая удобная позиция. Если побеждаем, я верен клубу. Если нет, то готов уйти. Верность это все же другое
Думаю, он имеет ввиду, что сам отдает все силы ради победы, и ждет того же от своей команды. Они же в профессиональном спорте как никак. Собрались ради победы. А если клуб, даже любимый и родной, которому Яннис был всё это время верен и отдавался по полной, будет халтурить с организацией победной команды, то для чего вот это вот всё?
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jxmazefan
Ответ Forza Ferrari 2007!
Думаю, он имеет ввиду, что сам отдает все силы ради победы, и ждет того же от своей команды. Они же в профессиональном спорте как никак. Собрались ради победы. А если клуб, даже любимый и родной, которому Яннис был всё это время верен и отдавался по полной, будет халтурить с организацией победной команды, то для чего вот это вот всё?
если бы он это имел ввиду, то так и сказал бы лол
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